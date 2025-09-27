ספריית חברות
Mailchimp
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

Mailchimp מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United States ב-Mailchimp מגיעה ל-$171K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Mailchimp. עדכון אחרון: 9/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
סה״כ לשנה
$171K
דרגה
Data Scientist II
משכורת בסיס
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
בונוס
$10K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Mailchimp?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בMailchimp, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Mailchimp in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $206,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Mailchimp עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $157,500.

