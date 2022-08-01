ספריית חברות
Magoosh
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Magoosh משכורות

המשכורת החציונית של Magoosh היא $98,993 עבור משאבי אנוש . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Magoosh. עודכן לאחרונה: 10/9/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

משאבי אנוש
$99K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Magoosh הוא משאבי אנוש at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $98,993. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Magoosh הוא $98,993.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Magoosh

חברות קשורות

  • Databricks
  • Tesla
  • Pinterest
  • Square
  • Microsoft
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים