Magna International
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Ann Arbor, MI Area

Magna International מהנדס תוכנה שכר בAnn Arbor, MI Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Ann Arbor, MI Area ב-Magna International מגיעה ל-$135K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Magna International. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Magna International
Software Engineer
Southfield, MI
סה״כ לשנה
$135K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$135K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
4 שנים
שנות ניסיון
16 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Magna International?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Magna International in Ann Arbor, MI Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $159,920. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Magna International עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Ann Arbor, MI Area הוא $130,000.

