  שכר
  מהנדס תוכנה

  כל שכר מהנדס תוכנה

  Miami-Ft. Lauderdale Area

Magic Leap מהנדס תוכנה שכר בMiami-Ft. Lauderdale Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Miami-Ft. Lauderdale Area ב-Magic Leap נע בין $139K ל-year עבור Entry Software Engineer לבין $188K ל-year עבור Lead Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Miami-Ft. Lauderdale Area מגיעה ל-$149K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Magic Leap. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Entry Software Engineer
(רמת כניסה)
$139K
$124K
$10K
$5K
Associate Software Engineer
$115K
$110K
$3.4K
$2K
Software Engineer
$130K
$110K
$15K
$4.3K
Senior Software Engineer
$163K
$147K
$4K
$11.4K
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בMagic Leap, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס תוכנה מציאות וירטואלית

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Magic Leap in Miami-Ft. Lauderdale Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $214,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Magic Leap עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Miami-Ft. Lauderdale Area הוא $150,000.

