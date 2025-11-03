ספריית חברות
MacPaw
MacPaw מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Ukraine ב-MacPaw מגיעה ל-UAH 2.37M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של MacPaw. עדכון אחרון: 11/3/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
MacPaw
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
סה״כ לשנה
UAH 2.37M
דרגה
L4
משכורת בסיס
UAH 2.37M
Stock (/yr)
UAH 0
בונוס
UAH 0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב MacPaw?
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-MacPaw in Ukraine עומדת על תגמול כולל שנתי של UAH 3,373,102. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MacPaw עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Ukraine הוא UAH 2,366,206.

