MACOM
MACOM מהנדס חומרה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס חומרה in United States ב-MACOM מגיעה ל-$179K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של MACOM. עדכון אחרון: 11/3/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
MACOM
Hardware Engineer
Newport Beach, CA
סה״כ לשנה
$179K
דרגה
Senior
משכורת בסיס
$147K
Stock (/yr)
$27K
בונוס
$5K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב MACOM?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס חומרה ב-MACOM in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $310,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-MACOM עבור תפקיד מהנדס חומרה in United States הוא $179,000.

