Luxury Escapes
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Luxury Escapes מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Australia ב-Luxury Escapes מגיעה ל-A$114K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxury Escapes. עדכון אחרון: 11/3/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
סה״כ לשנה
A$114K
דרגה
Mid
משכורת בסיס
A$114K
Stock (/yr)
A$0
בונוס
A$0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Luxury Escapes?
Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
כותרות כלולות

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Luxury Escapes in Australia עומדת על תגמול כולל שנתי של A$201,567. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Luxury Escapes עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Australia הוא A$126,385.

משרות מובילות

חברות קשורות

  • Square
  • Uber
  • Tesla
  • Stripe
  • Lyft
  • ראה את כל החברות ➜

