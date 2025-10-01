ספריית חברות
Luxoft
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Warsaw Metropolitan Area

Luxoft מהנדס תוכנה שכר בWarsaw Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area ב-Luxoft נע בין PLN 125K ל-year עבור L2 לבין PLN 329K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Warsaw Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 236K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Junior Software Engineer(רמת כניסה)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
צפה 3 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

PLN 600K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Luxoft?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een מהנדס תוכנה bij Luxoft in Warsaw Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 375,200. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Luxoft voor de מהנדס תוכנה functie in Warsaw Metropolitan Area is PLN 217,914.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Luxoft

חברות קשורות

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים