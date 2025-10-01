פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Luxoft נע בין $92.5K ל-year עבור L1 לבין $107K ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$120K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה