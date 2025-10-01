פיצוי מהנדס תוכנה in Ukraine ב-Luxoft נע בין UAH 1.42M ל-year עבור L2 לבין UAH 3.18M ל-year עבור L5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Ukraine מגיעה ל-UAH 1.78M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
UAH 1.42M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
UAH 2.19M
UAH 2.19M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 3.13M
UAH 3.13M
UAH 0
UAH 0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
