פיצוי מהנדס תוכנה in Krakow Metropolitan Area ב-Luxoft נע בין PLN 167K ל-year עבור L2 לבין PLN 251K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Krakow Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 222K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
