Luxoft
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Krakow Metropolitan Area

Luxoft מהנדס תוכנה שכר בKrakow Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Krakow Metropolitan Area ב-Luxoft נע בין PLN 167K ל-year עבור L2 לבין PLN 251K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Krakow Metropolitan Area מגיעה ל-PLN 222K.

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Junior Software Engineer(רמת כניסה)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Luxoft?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Luxoft in Krakow Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 300,681. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Luxoft עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Krakow Metropolitan Area הוא PLN 221,532.

משאבים נוספים