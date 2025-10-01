ספריית חברות
Luxoft
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Guadalajara Metropolitan Area

Luxoft מהנדס תוכנה שכר בGuadalajara Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Guadalajara Metropolitan Area ב-Luxoft נע בין MX$31.1K ל-year עבור L1 לבין MX$62K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Guadalajara Metropolitan Area מגיעה ל-MX$49.2K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Junior Software Engineer(רמת כניסה)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
צפה 3 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

MX$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Luxoft?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of MXMX$69,199. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the מהנדס תוכנה role in Guadalajara Metropolitan Area is MXMX$49,222.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Luxoft

חברות קשורות

  • Temenos
  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Infosys
  • HCL Technologies
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים