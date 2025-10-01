פיצוי מהנדס תוכנה in Guadalajara Metropolitan Area ב-Luxoft נע בין MX$31.1K ל-year עבור L1 לבין MX$62K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Guadalajara Metropolitan Area מגיעה ל-MX$49.2K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה