Luxoft
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Germany

Luxoft מהנדס תוכנה שכר בGermany

פיצוי מהנדס תוכנה in Germany ב-Luxoft נע בין €64.3K ל-year עבור L2 לבין €86.5K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Germany מגיעה ל-€75.1K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Junior Software Engineer(רמת כניסה)
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Software Engineer
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
Senior Software Engineer
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
Lead Software Engineer
€86.5K
€86.5K
€0
€0
€142K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Luxoft?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa מהנדס תוכנה sa Luxoft in Germany ay may taunang kabuuang bayad na €88,399. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Luxoft para sa מהנדס תוכנה role in Germany ay €73,618.

משאבים נוספים