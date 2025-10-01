פיצוי מהנדס תוכנה in Germany ב-Luxoft נע בין €64.3K ל-year עבור L2 לבין €86.5K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Germany מגיעה ל-€75.1K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
