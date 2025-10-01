פיצוי מהנדס תוכנה in Egypt ב-Luxoft מגיע ל-EGP 1.23M ל-year עבור L2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Egypt מגיעה ל-EGP 1.23M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 1.23M
EGP 1.2M
EGP 0
EGP 28.7K
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
