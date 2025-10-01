פיצוי מהנדס תוכנה in Canada ב-Luxoft נע בין CA$94.7K ל-year עבור L2 לבין CA$109K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Canada מגיעה ל-CA$95.7K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$94.7K
CA$0
CA$0
L3
CA$109K
CA$109K
CA$0
CA$0
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
