פיצוי מהנדס תוכנה in Bulgaria ב-Luxoft נע בין BGN 105K ל-year עבור L3 לבין BGN 114K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Bulgaria מגיעה ל-BGN 101K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה