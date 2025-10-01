פיצוי מהנדס תוכנה in Bucharest Metropolitan Area ב-Luxoft נע בין RON 93.2K ל-year עבור L1 לבין RON 296K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Bucharest Metropolitan Area מגיעה ל-RON 141K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
