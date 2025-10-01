ספריית חברות
Luxoft
Luxoft מהנדס תוכנה שכר בBucharest Metropolitan Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Bucharest Metropolitan Area ב-Luxoft נע בין RON 93.2K ל-year עבור L1 לבין RON 296K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Bucharest Metropolitan Area מגיעה ל-RON 141K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Junior Software Engineer(רמת כניסה)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
Lead Software Engineer
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Luxoft?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at Luxoft in Bucharest Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of RON 295,833. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the מהנדס תוכנה role in Bucharest Metropolitan Area is RON 141,485.

