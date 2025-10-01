ספריית חברות
Luxoft
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

  • Berlin Metropolitan Region

Luxoft מעצב מוצר שכר בBerlin Metropolitan Region

פיצוי מעצב מוצר in Berlin Metropolitan Region ב-Luxoft מגיע ל-€49.9K ל-year עבור L2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Berlin Metropolitan Region מגיעה ל-€52.4K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luxoft. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מעצב מוצר at Luxoft in Berlin Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of €55,732. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the מעצב מוצר role in Berlin Metropolitan Region is €48,729.

