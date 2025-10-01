ספריית חברות
Lutron Electronics
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Philadelphia Area

Lutron Electronics מהנדס תוכנה שכר בPhiladelphia Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Philadelphia Area ב-Lutron Electronics מגיעה ל-$108K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lutron Electronics. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
סה״כ לשנה
$108K
דרגה
L2
משכורת בסיס
$103K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$5K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
2 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Lutron Electronics?

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שאלות נפוצות

Най-високоплатеният пакет за מהנדס תוכנה в Lutron Electronics in Philadelphia Area е с годишно общо възнаграждение от $119,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Lutron Electronics за позицията מהנדס תוכנה in Philadelphia Area е $97,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Lutron Electronics

חברות קשורות

  • SkySpecs
  • Cox Enterprises
  • Crestron
  • Molex
  • General Dynamics Mission Systems
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים