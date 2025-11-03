ספריית חברות
Luminar Technologies
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

Luminar Technologies מנהל הנדסת תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Luminar Technologies נע בין $228K לבין $325K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luminar Technologies. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$259K - $294K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$228K$259K$294K$325K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל הנדסת תוכנה דיווחים ב Luminar Technologies כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בLuminar Technologies, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל הנדסת תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Luminar Technologies in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $324,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Luminar Technologies עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in United States הוא $228,250.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Luminar Technologies

חברות קשורות

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים