חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Luminar Technologies מגיעה ל-$180K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luminar Technologies. עדכון אחרון: 11/3/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Luminar Technologies
Systems Engineer
Orlando, FL
סה״כ לשנה
$180K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$130K
Stock (/yr)
$50K
בונוס
$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Luminar Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בLuminar Technologies, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Luminar Technologies in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $331,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Luminar Technologies עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $200,000.

