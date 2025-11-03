ספריית חברות
Luminar Technologies
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס מכונות in United States ב-Luminar Technologies נע בין $115K לבין $163K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luminar Technologies. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$131K - $155K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$115K$131K$155K$163K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בLuminar Technologies, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Luminar Technologies in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $163,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Luminar Technologies עבור תפקיד מהנדס מכונות in United States הוא $115,020.

משאבים נוספים