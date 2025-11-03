ספריית חברות
Luminar Technologies
Luminar Technologies אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in United States ב-Luminar Technologies נע בין $91.3K לבין $130K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Luminar Technologies. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$103K - $118K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$91.3K$103K$118K$130K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בLuminar Technologies, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Luminar Technologies in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $129,800. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Luminar Technologies עבור תפקיד אנליסט נתונים in United States הוא $91,300.

משאבים נוספים