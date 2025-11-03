ספריית חברות
Lumentum
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • חוקר חוויית משתמש

  • כל שכר חוקר חוויית משתמש

Lumentum חוקר חוויית משתמש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של חוקר חוויית משתמש in United States ב-Lumentum נע בין $157K לבין $215K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lumentum. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

$168K - $204K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$157K$168K$204K$215K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד חוקר חוויית משתמש דיווחים ב Lumentum כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בLumentum, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות חוקר חוויית משתמש מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור חוקר חוויית משתמש ב-Lumentum in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $214,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lumentum עבור תפקיד חוקר חוויית משתמש in United States הוא $157,250.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Lumentum

חברות קשורות

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים