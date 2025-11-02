Lumentum אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Canada ב-Lumentum נע בין CA$66.4K לבין CA$94.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lumentum. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע CA$75.4K - CA$89.3K Canada טווח שכיח טווח אפשרי CA$66.4K CA$75.4K CA$89.3K CA$94.2K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אנליסט נתונים דיווחים ב Lumentum כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ CA$80.7K + CA$124K + CA$27.8K + CA$48.7K + CA$30.6K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 בLumentum, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 2.08 % חודשי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 2.08 % חודשי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Lumentum ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות אנליסט נתונים מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.