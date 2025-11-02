ספריית חברות
Lumentum
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • אנליסט נתונים

  • כל שכר אנליסט נתונים

Lumentum אנליסט נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט נתונים in Canada ב-Lumentum נע בין CA$66.4K לבין CA$94.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lumentum. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

CA$75.4K - CA$89.3K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
CA$66.4KCA$75.4KCA$89.3KCA$94.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אנליסט נתונים דיווחים ב Lumentum כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בLumentum, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות אנליסט נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט נתונים ב-Lumentum in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$94,208. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lumentum עבור תפקיד אנליסט נתונים in Canada הוא CA$66,355.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Lumentum

חברות קשורות

  • Ciena
  • CommScope
  • Harmonic
  • Vonage
  • Casa Systems
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים