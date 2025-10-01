ספריית חברות
Lucid
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid מעצב מוצר שכר בSalt Lake City Greater Area

חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in Salt Lake City Greater Area ב-Lucid מגיעה ל-$137K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lucid. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
סה״כ לשנה
$137K
דרגה
II
משכורת בסיס
$107K
Stock (/yr)
$30K
בונוס
$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Lucid?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בLucid, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מעצב חוויית משתמש

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Lucid in Salt Lake City Greater Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $218,970. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lucid עבור תפקיד מעצב מוצר in Salt Lake City Greater Area הוא $120,500.

