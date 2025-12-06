ספריית חברות
Louis Dreyfus Company
Louis Dreyfus Company מהנדס תוכנה שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מהנדס תוכנה in United States ב-Louis Dreyfus Company נע בין $85.1K לבין $124K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Louis Dreyfus Company. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$97.7K - $111K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$85.1K$97.7K$111K$124K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Louis Dreyfus Company?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Louis Dreyfus Company in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $123,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Louis Dreyfus Company עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $85,050.

משאבים נוספים

