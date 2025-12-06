ספריית חברות
Lotte
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מעצב מוצר

  • כל שכר מעצב מוצר

Lotte מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in Korea, South ב-Lotte נע בין ₩63.36M לבין ₩90.08M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lotte. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$50.7K - $57.7K
Korea, South
טווח שכיח
טווח אפשרי
$44.7K$50.7K$57.7K$63.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מעצב מוצר דיווחים ב Lotte כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך


תרום
מה הן דרגות הקריירה ב Lotte?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מעצב מוצר מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Lotte in Korea, South עומדת על תגמול כולל שנתי של ₩90,081,353. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lotte עבור תפקיד מעצב מוצר in Korea, South הוא ₩63,362,307.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Lotte

חברות קשורות

  • Spotify
  • Tesla
  • Intuit
  • Roblox
  • Pinterest
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lotte/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.