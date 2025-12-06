Lotte מעצב מוצר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in Korea, South ב-Lotte נע בין ₩63.36M לבין ₩90.08M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lotte. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע $50.7K - $57.7K Korea, South טווח שכיח טווח אפשרי $44.7K $50.7K $57.7K $63.6K טווח שכיח טווח אפשרי

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Lotte ?

