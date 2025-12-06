ספריית חברות
Lorex
Lorex אנליסט עסקי שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אנליסט עסקי in United States ב-Lorex נע בין $56.7K לבין $82.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Lorex. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$65.1K - $74.2K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$56.7K$65.1K$74.2K$82.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Lorex?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-Lorex in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $82,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lorex עבור תפקיד אנליסט עסקי in United States הוא $56,700.

משאבים נוספים

