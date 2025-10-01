ספריית חברות
פיצוי מהנדס מכונות in Greater Taipei Area ב-Logitech נע בין NT$1.74M ל-year עבור I3 לבין NT$2.57M ל-year עבור I4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Taipei Area מגיעה ל-NT$1.81M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Logitech. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
צפה 3 רמות נוספות
הוסף תגמול

הגשות שכר אחרונות
הוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
ייצא נתונים

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בLogitech, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

El paquete salarial más alto reportado para un מהנדס מכונות en Logitech in Greater Taipei Area tiene una compensación total anual de NT$3,215,277. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Logitech para el puesto de מהנדס מכונות in Greater Taipei Area es NT$2,185,985.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Logitech

