פיצוי מהנדס מכונות in Greater Taipei Area ב-Logitech נע בין NT$1.74M ל-year עבור I3 לבין NT$2.57M ל-year עבור I4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Taipei Area מגיעה ל-NT$1.81M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Logitech. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בLogitech, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)