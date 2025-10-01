ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מעצב תעשייתי in San Francisco Bay Area ב-Logitech מגיעה ל-$133K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Logitech. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
סה״כ לשנה
$133K
דרגה
I3
משכורת בסיס
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
בונוס
$0
שנים בחברה
9 שנים
שנות ניסיון
10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Logitech?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בLogitech, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב תעשייתי ב-Logitech in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $239,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Logitech עבור תפקיד מעצב תעשייתי in San Francisco Bay Area הוא $133,200.

משאבים נוספים