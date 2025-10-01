ספריית חברות
Loggi
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

  • Greater Sao Paulo

Loggi מנהל הנדסת תוכנה שכר בGreater Sao Paulo

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Greater Sao Paulo ב-Loggi מגיעה ל-R$491K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Loggi. עדכון אחרון: 10/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
סה״כ לשנה
R$491K
דרגה
L5
משכורת בסיס
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
בונוס
R$0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Loggi?

R$880K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
תרום

שאלות נפוצות

Loggi in Greater Sao Pauloמנהל הנדסת תוכנה最高薪酬方案，年度總薪酬為R$928,570。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Loggiמנהל הנדסת תוכנה職位 in Greater Sao Paulo年度總薪酬中位數為R$543,941。

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Loggi

משאבים נוספים