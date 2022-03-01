ספריית חברות
Loadsmart
Loadsmart משכורות

המשכורת של Loadsmart נעה בין $38,921 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $88,094 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Loadsmart. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $71.9K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $88.1K
מדען נתונים
$60.3K

מעצב מוצר
$38.9K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בLoadsmart, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Loadsmart הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $88,094. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Loadsmart הוא $66,098.

