ספריית חברות
LoadShare Networks
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

LoadShare Networks משכורות

המשכורת של LoadShare Networks נעה בין $19,975 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $69,563 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של LoadShare Networks. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מנהל מוצר
$67.5K
מנהל תוכנית
$30.2K
מהנדס תוכנה
$20K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
מנהל הנדסת תוכנה
$69.6K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-LoadShare Networks הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $69,563. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-LoadShare Networks הוא $48,852.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור LoadShare Networks

חברות קשורות

  • Coinbase
  • Stripe
  • Apple
  • Snap
  • Pinterest
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים