LKQ
LKQ משכורות

המשכורת של LKQ נעה בין $57,486 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $102,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של LKQ. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $102K
אנליסט עסקי
$57.5K
אנליסט אבטחת סייבר
$72.3K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-LKQ הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $102,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-LKQ הוא $72,271.

