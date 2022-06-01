ספריית חברות
LiveIntent
LiveIntent משכורות

המשכורת של LiveIntent נעה בין $86,700 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $220,000 עבור מכירות ברמה הגבוהה.

$160K

מכירות
Median $220K
מדען נתונים
$86.7K
מנהל מוצר
$87.1K

מהנדס תוכנה
$99.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-LiveIntent הוא מכירות עם תגמול כולל שנתי של $220,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-LiveIntent הוא $93,296.

משאבים נוספים