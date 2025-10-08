ספריית חברות
Licious
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה בק-אנד

  • India

Licious מהנדס תוכנה בק-אנד שכר בIndia

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בק-אנד in India ב-Licious מגיעה ל-₹4.68M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Licious. עדכון אחרון: 10/8/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹4.68M
דרגה
Software Development Engineer 3
משכורת בסיס
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
בונוס
₹0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
6 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Licious?

₹13.98M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Licious in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,008,476. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Licious עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in India הוא ₹4,643,116.

משרות מובילות

משאבים נוספים