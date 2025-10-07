ספריית חברות
LG Ads
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

  • India

LG Ads מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר בIndia

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה פול-סטאק in India ב-LG Ads מגיעה ל-₹4.84M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של LG Ads. עדכון אחרון: 10/7/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
סה״כ לשנה
₹4.84M
דרגה
L3
משכורת בסיס
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹303K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב LG Ads?

₹13.98M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-LG Ads in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,536,340. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-LG Ads עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in India הוא ₹5,180,077.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור LG Ads

חברות קשורות

  • Altimetrik
  • Zoro
  • Aspire
  • Juni Learning
  • HBC Digital
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים