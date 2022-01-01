ספריית חברות
Levi's
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Levi's משכורות

המשכורת של Levi's נעה בין $25,761 בפיצוי כולל בשנה עבור משקיע הון סיכון ברמה הנמוכה לבין $211,050 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Levi's. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
רואה חשבון
$155K
מדען נתונים
$51.6K
שיווק
$71.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
מעצב מוצר
$151K
מנהל מוצר
$211K
מהנדס תוכנה
$36.2K
מנהל הנדסת תוכנה
$70.7K
משקיע הון סיכון
$25.8K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Levi's הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $211,050. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Levi's הוא $71,011.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Levi's

חברות קשורות

  • Nike
  • Nordstrom
  • Macy's
  • Tapestry
  • Rent the Runway
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים