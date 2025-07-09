ספריית חברות
Leverage Edu
Leverage Edu משכורות

המשכורת של Leverage Edu נעה בין $4,546 בפיצוי כולל בשנה עבור שיווק ברמה הנמוכה לבין $9,244 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Leverage Edu. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

שיווק
$4.5K
מכירות
$6.5K
מהנדס תוכנה
$9.2K

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Leverage Edu הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $9,244. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Leverage Edu הוא $6,472.

