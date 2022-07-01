ספריית חברות
LevelTen Energy
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

LevelTen Energy משכורות

המשכורת של LevelTen Energy נעה בין $222,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $241,200 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של LevelTen Energy. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $222K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל הנדסת תוכנה
$239K
מנהל תוכנית טכנית
$241K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-LevelTen Energy הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $241,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-LevelTen Energy הוא $238,800.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור LevelTen Energy

חברות קשורות

  • Stripe
  • Spotify
  • Lyft
  • Square
  • Amazon
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים