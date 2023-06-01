ספריית חברות
Levels Health משכורות

המשכורת של Levels Health נעה בין $27,317 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $211,050 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Levels Health. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

מעצב מוצר
$99.5K
מכירות
$27.3K
מהנדס תוכנה
$211K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Levels Health הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $211,050. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Levels Health הוא $99,500.

