חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה פול-סטאק in India ב-Level AI מגיעה ל-₹3.15M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Level AI. עדכון אחרון: 10/7/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Level AI
Software Engineer
hidden
סה״כ לשנה
₹3.15M
דרגה
Senior
משכורת בסיס
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
2-4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Level AI?

₹13.98M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Level AI in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹3,778,225. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Level AI עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in India הוא ₹3,151,682.

