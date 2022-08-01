Lettuce Grow משכורות

המשכורת של Lettuce Grow נעה בין $109,450 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $125,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Lettuce Grow. עודכן לאחרונה: 11/26/2025
