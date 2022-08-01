ספריית חברות
Lettuce Grow
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Lettuce Grow משכורות

המשכורת של Lettuce Grow נעה בין $109,450 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $125,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Lettuce Grow. עודכן לאחרונה: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מנהל מוצר
$109K
מהנדס תוכנה
Median $125K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Lettuce Grow הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $125,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lettuce Grow הוא $117,225.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Lettuce Grow

חברות קשורות

  • Airbnb
  • Lyft
  • Tesla
  • Netflix
  • Roblox
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/lettuce-grow/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.