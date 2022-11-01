ספריית חברות
Lessen
Lessen משכורות

המשכורת של Lessen נעה בין $119,400 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $298,500 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Lessen. עודכן לאחרונה: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מהנדס תוכנה
Median $125K
אנליסט עסקי
$129K
מעצב מוצר
$119K

מנהל מוצר
$177K
מנהל הנדסת תוכנה
$299K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Lessen הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $298,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Lessen הוא $129,350.

