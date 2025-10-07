פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-Leidos נע בין $84.4K ל-year עבור T1 לבין $233K ל-year עבור T6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$98K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Leidos. עדכון אחרון: 10/7/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
