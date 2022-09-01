ספריית חברות
Leica Geosystems
Leica Geosystems משכורות

המשכורת של Leica Geosystems נעה בין $45,188 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $120,142 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Leica Geosystems. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $116K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס חומרה
$120K
משאבי אנוש
$45.2K

מנהל מוצר
$109K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Leica Geosystems הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $120,142. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Leica Geosystems הוא $112,185.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Leica Geosystems

