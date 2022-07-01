ספריית חברות
Leia
Leia משכורות

המשכורת של Leia נעה בין $98,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מדען נתונים ברמה הנמוכה לבין $228,850 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Leia. עודכן לאחרונה: 9/8/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $165K
מדען נתונים
$98K
מנהל תוכנית טכנית
$229K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Leia הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $228,850. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Leia הוא $165,000.

משאבים נוספים