Ledcor
Ledcor משכורות

המשכורת של Ledcor נעה בין $35,987 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $73,563 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ledcor. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס אזרחי
Median $62.3K
מנהל פרויקט
Median $46.5K
אנליסט עסקי
$36K

מהנדס תוכנה
$73.6K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Ledcor is מהנדס תוכנה at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $73,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ledcor is $54,400.

