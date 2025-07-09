ספריית חברות
Leboncoin
Leboncoin משכורות

המשכורת החציונית של Leboncoin היא $66,735 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Leboncoin. עודכן לאחרונה: 9/14/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $66.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Leboncoin הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $66,735. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Leboncoin הוא $66,735.

